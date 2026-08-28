„Neue Herausforderung“: Olises Gedanke an den nächsten Schritt

Michael Olise entpuppt sich für den FC Bayern seit seinem Wechsel als absoluter Glücksgriff. In München entwickelte sich der Franzose im Eiltempo zum Weltklassespieler. Dass der deutsche Rekordmeister langfristig mit Olise plant, ist die logische Konsequenz.

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Der Rechtsaußen selbst ist da nicht unbedingt gleicher Meinung. Mitte Juli brachte FT in Erfahrung, dass Olise in diesem Sommer gerne zu Real Madrid wechseln gewechselt wäre, da er überzeugt ist, bei den Königlichen den nächsten Karriereschritt gehen zu können.

Die Verantwortlichen der Münchner wehrten sich jedoch vehement gegen diese Absichten und stellten klar, dass ein Abgang des Ausnahmekönners in diesem Sommer keine Option ist. Mindestens die kommende Saison wird Olise also noch mit dem FCB bestreiten.

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Neue Herausforderung?

Ein neuer Bericht der ‚L’Équipe‘ lässt jedoch Zweifel daran, ob der 24-Jährige seine Zukunft auch darüber hinaus bei Bayern sieht. „Er fühlt sich in München sehr wohl. Natürlich ist es langfristig gesehen logisch, dass er sich neuen Herausforderungen stellt. Aber im Moment läuft alles gut. Er möchte sich einfach weiter verbessern und vor allem in dieser Saison mit dem FC Bayern alles gewinnen“, zitiert die französische Sportzeitung eine Person aus Olises Umfeld.

Der Vertrag des technisch so versierten Linksfußes ist noch bis 2029 befristet, eine Ausstiegsklausel enthält er nicht. Folglich müssten interessierte Vereine wohl mindestens 200 Millionen Euro auf den Tisch legen, um die Münchner zu einem Verkauf zu bewegen. Bei Olise selbst bräuchte es für die absoluten Topklubs offenbar nicht so viel Überzeugungskraft.