Werder überrascht mit Sugawara-Aussage

Clemens Fritz hat sich zum Stand bei Leihspieler Yukinari Sugawara (25) geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ gibt der Geschäftsführer Profifußball zu Protokoll: „Yuki bringt viel mit, aber da geht noch mehr. Er ist ein guter Typ, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen, ob wir mit ihm weitermachen.“ Aussagen, die auf den ersten Blick überraschen, zeigt Sugawara in der laufenden Saison doch gute Leistungen für die Grün-Weißen (sechs Scorerpunkte in 30 Pflichtspielen).

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Dass sich Fritz nicht klar für eine Weiterbeschäftigung des Japaners ausspricht, könnte auch mit den bevorstehenden Ablöseverhandlungen zusammenhängen. Die mit dem FC Southampton ausgehandelte Kaufoption über fünf Millionen Euro will Werder nicht ziehen. Stattdessen plant der Bundesligist, den Preis noch ein wenig zu drücken. Auf der Insel steht der Rechtsfuß noch bis 2028 unter Vertrag.