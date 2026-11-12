Ex-Bayer Ismaël zurück im Geschäft

Mit etwas Verspätung hat der französische Erstligist Le Havre AC einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Valérien Ismaël übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt, das zuletzt von U19-Coach Jaïr Karam Interimsweise ausgeführt wurde.

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Ende Oktober hatten sich die Verantwortlichen von Didier Digard getrennt. Aktuell belegt man mit zwei Punkten aus den ersten zehn Liga-Spielen den letzten Tabellenplatz. Ex-Bayern-Profi Ismaël, der zuletzt bis Februar für die Blackburn Rovers tätig war, soll den Klub wieder aus der Krise führen.