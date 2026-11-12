Ligue 1
Ex-Bayer Ismaël zurück im Geschäft
1 min.
@Maxppp
Mit etwas Verspätung hat der französische Erstligist Le Havre AC einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Valérien Ismaël übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt, das zuletzt von U19-Coach Jaïr Karam Interimsweise ausgeführt wurde.
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Havre Athletic Club ⚽️ @HAC_Foot – 18:48
Valérien Ismaël nommé nouvel entraîneur du HAC. 🆕Bei X ansehen
Le technicien vient de s’engager avec les Ciel&Marine jusqu’à la fin de saison.
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Le technicien vient de s’engager avec les Ciel&Marine jusqu’à la fin de saison.
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Ende Oktober hatten sich die Verantwortlichen von Didier Digard getrennt. Aktuell belegt man mit zwei Punkten aus den ersten zehn Liga-Spielen den letzten Tabellenplatz. Ex-Bayern-Profi Ismaël, der zuletzt bis Februar für die Blackburn Rovers tätig war, soll den Klub wieder aus der Krise führen.
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