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Offiziell Ligue 1

Ex-Bayer Ismaël zurück im Geschäft

von Julian Jasch
1 min.
Valérien Alexandre Ismaël klatscht und freut sich @Maxppp

Mit etwas Verspätung hat der französische Erstligist Le Havre AC einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Valérien Ismaël übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt, das zuletzt von U19-Coach Jaïr Karam Interimsweise ausgeführt wurde.

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Valérien Ismaël nommé nouvel entraîneur du HAC. 🆕

Le technicien vient de s’engager avec les Ciel&Marine jusqu’à la fin de saison.

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Ende Oktober hatten sich die Verantwortlichen von Didier Digard getrennt. Aktuell belegt man mit zwei Punkten aus den ersten zehn Liga-Spielen den letzten Tabellenplatz. Ex-Bayern-Profi Ismaël, der zuletzt bis Februar für die Blackburn Rovers tätig war, soll den Klub wieder aus der Krise führen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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