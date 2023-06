Letzte Schritte: Gosens vor dem Wechsel zu Union?

Streift sich Robin Gosens in der kommenden Saison das Trikot von Union Berlin über? Ein Bericht des italienischen Journalisten Rudy Galetti legt diesen Verdacht jedenfalls nahe. Union unternehme „die letzten Schritte, um eine Einigung mit Inter über den Transfer von Robin Gosens zu erzielen“, twittert der Transfer-Insider, der unter anderem für den TV-Sender ‚Sportitalia‘ arbeitet.

Als Ablöse nennt Galetti jene 15 bis 20 Millionen Euro, die bereits seit einiger Zeit im Raum stehen. Es wäre der mit Abstand teuerste Transfer der Berliner Vereinsgeschichte. Zur Einordnung: Bisher teilen sich den Spitzenplatz Josip Juranovic und Taiwo Awoniyi mit jeweils rund 8,5 Millionen Euro.

Gosens, das kann FT bestätigen, wünscht sich einen Transfer in die Bundesliga, sollte er von seinem aktuellen Arbeitgeber signalisiert bekommen, dass man ohne ihn plant. Es wäre Gosens‘ erstes Engagement im deutschen Profifußball. Bis 2026 ist der linke Außenbahnspieler noch an Inter gebunden, auf einen deutlichen Preisnachlass darf man in Köpenick also nicht hoffen.