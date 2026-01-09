Über 72 Millionen: City verpflichtet Semenyo

Schon früh in der Hinrunde entwickelte sich Antoine Semenyo (26) zur heißesten Transfer-Aktie des Winters. Zwar hatte der Angreifer in der Sommerpause seinen Vertrag beim AFC Bournemouth bis 2030 verlängert, die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 75 Millionen Euro lockte jedoch die gesamte englische Premier League-Elite an.

Manchester City kann sich nun über den Zuschlag freuen, obwohl besagte Ausstiegsklausel nicht ausgelöst werden musste. Die Vereine einigten sich schlussendlich auf eine Zahlung von etwa 72 Millionen Euro, gestreckt über 24 Monate. Per Boni können weitere 1,7 Millionen Euro hinzukommen, außerdem wird Bournemouth mit zehn Prozent am Gewinn bei einem möglichen Weiterverkauf beteiligt.

Im Etihad Stadium erhält der gebürtige Londoner, der mit Ghana die Teilnahme am Afrika-Cup verpasst hatte, einen Vertrag bis 2031. Bis zuletzt bemühte sich auch Manchester United um den Zuschlag, das Rennen macht nun aber der Stadtrivale.

„Ich bin sehr stolz, bei Manchester City zu sein“, sagt Semenyo, „ich habe City im letzten Jahrzehnt unter Pep Guardiola beobachtet, und sie waren das dominierende Team in der Premier League und haben darüber hinaus in der Champions League, im FA Cup und im Ligapokal Großartiges geleistet.“

Fußballdirektor Hugo Viana ergänzt: „Antoine ist eine wirklich aufregende Neuverpflichtung für den Verein. Er hat uns sofort klargemacht, dass er zu City wechseln möchte. Seine Begeisterung für diesen Verein war während des gesamten Prozesses deutlich spürbar.“

In Bournemouth war Semenyo unumstrittener Stammspieler. In der laufendenden Premier League-Saison verpasste er lediglich eine Partie, die übrigen Spiele bestritt er stets über 90 Minuten. Acht Tore und drei Vorlagen stehen zu Buche.