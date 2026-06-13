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2. Bundesliga

Bochum macht das nächste Schnäppchen

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
Yigit Karademir für Osnabrück im Einsatz @Maxppp

Der VfL Bochum bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Zweitliga-Spielzeit. Informationen der ‚WAZ‘ zufolge wechselt Innenverteidiger Yigit Karademir (22) vom Drittliga-Meister VfL Osnabrück in den Ruhrpott. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags fließt keine Ablöse für den türkischen U20-Nationalspieler.

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Karademir winkt an der Castroper Straße ein Dreijahresvertrag. Er wird nach Jean Manuel Mbom (26), Enis Cokaj (27), Daniel Hanslik (29) und Berkan Taz (27) der fünfte ablösefrei Bochum-Zugang sein.

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