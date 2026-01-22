Menü Suche
Bis zu sechs Bundesliga-Deals heute fix

Noch knapp zehn Tage hat das Wintertransferfenster für die deutschen Klubs geöffnet. Am heutigen Donnerstag tüteten die Bundesligisten gleich mehrere Deals ein.

von Fabian Ley
2 min.
Offiziell beim HSV vorgestellt: Torhüter Sander Tangvik @Maxppp

In trockenen Tüchern

Sander Tangvik (23)

von Rosenborg Trondheim zum Hamburger SV

Die Hanseaten haben nach dem Leihabbruch von Daniel Peretz (25) einen neuen Ersatztorwart an Bord geholt. Tangvik kommt von Rosenborg Trondheim und kostet dem Vernehmen nach zwischen 2,5 und vier Millionen Euro Ablöse. Langfristig wird dem Norweger die Rolle als Nummer eins zugetraut.

Stefan Posch (28)

von Como 1907 zum FSV Mainz 05

Die Rheinhessen präsentierten am Morgen Verstärkung für die Defensive. Verteidiger Posch wechselt auf Leihbasis ohne Kaufoption von Como 1907 nach Mainz. Der Ex-Hoffenheimer kehrt nach knapp dreieinhalb Jahren in Italien zurück in die Bundesliga.

1. FSV Mainz 05
Herzlich willkommen, Stefan Posch! ❤️🤍

#Mainz05
Bei X ansehen

Arthur Chaves (24)

von der TSG Hoffenheim zum FC Augsburg

Kurze Zeit später vermeldete auch der FCA einen Neuzugang. Die Fuggerstädter schnappen sich Chaves von Ligakonkurrent Hoffenheim. Zunächst kommt der brasilianische Innenverteidiger leihweise, für den Anschluss besteht dem Vernehmen nach eine Kaufoption im Bereich von sechs Millionen Euro.

FC Augsburg
Servus, Arthur #Chaves! ✌️ Der zweikampfstarke Innenverteidiger kommt auf Leihbasis mit Kaufoption von der TSG Hoffenheim. Der 1,88 Meter große Brasilianer kennt die Bundesliga und wird unserem #FCA direkt weiterhelfen können. 💪

ℹ️ Alle Infos zum Transfer:
Bei X ansehen

Tomas Cvancara (25)

von Borussia Mönchengladbach zu Celtic Glasgow

Der tschechische Mittelstürmer verlässt die Fohlen per Leihe und zieht zu Celtic weiter. In Gladbach fand sich Cvancara nie zurecht, nun sucht er sein Glück in Schottland. Teil des Deals ist auch eine Kaufoption, die bei acht Millionen Euro liegen soll.

Celtic Football Club
✍️ We are delighted to confirm that Tomáš Čvančara has joined #CelticFC on loan, subject to international clearance.

Welcome to Celtic, Tomáš!

#WelcomeTomáš | #CelticFC🍀
Bei X ansehen

Auf der Zielgeraden

Julien Duranville (19)

von Borussia Dortmund zum FC Basel

Bei den Schwarz-Gelben sammelte das verletzungsgeplagte Offensivtalent nicht die erhofften Einsatzzeiten, sodass nun die vorübergehende Trennung ansteht. Der BVB schickt Duranville per Leihe ohne Kaufoption nach Basel. Statt einer Kaufoption sichern sich die Schweizer ‚Sky‘ zufolge eine beträchtliche Beteiligung bei einem möglichen späteren Weiterverkauf.

Update (18:06 Uhr): Der Wechsel wurde inzwischen offiziell verkündet.

Guilherme Ramos (28)

vom Hamburger SV zu Beijing Guoan

Ein halbes Jahr vor Vertragsende gibt der HSV den portugiesischen Abwehrspieler an den chinesischen Erstligisten aus der Hauptstadt Peking ab. Die Rothosen streichen dem Vernehmen nach immerhin noch etwa 100.000 Euro Ablöse ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
