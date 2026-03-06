Der Favorit im Martel-Poker

Die Zukunft von Eric Martel (23) über den Sommer hinaus ist nach wie vor offen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ kann sich allerdings der 1. FC Köln weiterhin die größten Hoffnungen machen, dass der Defensivallrounder am Geißbockheim bleibt. Die Kölner seien demnach „der erste Ansprechpartner“. Konkurrenz aus Dortmund müssen die Rheinländer für den Moment nicht befürchten.

Wie die Ruhrpott-Zeitung ausführt, spielt Martel, dessen Vertrag ende Juni ausläuft, in der Kaderplanung des BVB zumindest aktuell keine Rolle. Durch die Kreuzbandverletzung von Emre Can (32), den sich abzeichnenden Abschied von Niklas Süle (30) und die offene Vertragssituation von Nico Schlotterbeck (26) wird Sportdirektor Sebastian Kehl wohl gleich zwei neue zentrale Verteidiger an Bord holen müssen.