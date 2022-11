Mbappé zu Real? PSG-Boss Campos schließt nichts aus

Wird Kylian Mbappé (23) eines Tages doch noch im Trikot von Real Madrid auflaufen? Die Königlichen zogen bisher immer den Kürzeren gegen das katarische Geld von Paris St. Germain. Großes Drama vor allem im vergangenen Sommer, als Mbappé mit Real schon handelseinig war, sich dann aber doch für einen Verbleib am Eiffelturm entschied.

Die in ihrem Stolz getroffenen Medien aus Madrid schrieben danach beharrlich, dass Mbappé sich einen Real-Wechsel in der Zukunft abschminken könne. Aber Haltungen können sich ändern, Garantien gibt es in dieser Branche sowieso keine. Auch nicht von Luis Campos, als strategischer Berater maßgeblich an der Kaderplanung von PSG beteiligt.

„Er hat seine Entscheidung getroffen und im Moment geht es ihm bei PSG sehr gut“, sagt der Portugiese auf die Frage des spanischen Radiosenders ‚Cadena COPE‘, ob Mbappé eines Tages nicht doch im Bernabéu landen könnte. Über dessen Verbleib sei man in Paris sehr froh, denn der französische WM-Teilnehmer sei „einer der Besten, wenn nicht aktuell der Beste“.

„Das weiß ich nicht“

Dann folgt das große Aber: „Was in der Zukunft passiert“, so Campos, „das weiß ich nicht.“ Ein PSG-Funktionär, der Mbappés Real-Wechsel nicht ausschließen will – durchaus bemerkenswert. Andererseits spricht es für Campos‘ Realitätssinn. Der 58-Jährige gilt als besonnener Vertreter seiner Zunft. Für große Versprechen ist bei PSG eher Präsident Nasser Al-Khelaifi zuständig.

Stichwort große Versprechen: Davon soll der Klubboss seinem Starspieler einige gemacht, aber nicht eingehalten haben. Seitdem gilt das Verhältnis zu Mbappé gelinde gesagt als belastet. Al-Khelaifi kann mit so vielen Scheinen wedeln wie er will. Das letzte Wort hat in solchen Fällen immer der Spieler.