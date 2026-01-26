Bayerns Wunsch bei Upamecano

Der FC Bayern München hofft auf eine zeitnahe Entscheidung von Dayot Upamecano. Dem Bezahlsender ‚Sky‘ zufolge wünscht sich der Rekordmeister im Vertragspoker im Idealfall bis zum Deadline Day (2. Februar) Klarheit vom Innenverteidiger. Eine offizielle Deadline wurde dem 27-Jährigen jedoch nicht gesetzt.

Upamecano liegt ein finales Angebot der Bayern vor, erhöht werde dieses nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist der Ligaprimus optimistisch, dass man sich bald einigen kann. Vor einiger Zeit wurde von einem Durchbruch in den Verhandlungen berichtet, was Sportvorstand Max Eberl allerdings dementierte. An der Säbener Straße erhofft man sich eine Verlängerung, in der Defensive ist Upamecano unverzichtbar.

Beim kommenden Champions League-Duell der Münchner am Mittwoch (21 Uhr) gegen die PSV Eindhoven dürfte der zuletzt angeschlagene Rechtsfuß wieder im Kader stehen, am heutigen Montag nahm er bereits wieder am Teamtraining teil.