Auf dem Markt: Kehrt eine Wolfsburg-Legende zurück?

Der VfL Wolfsburg beschäftigt sich offenbar mit einer Rückholaktion von Josuha Guilavogui. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, gibt es Stimmen im Klub, die den 35-jährigen Defensiv-Allrounder insbesondere aufgrund seiner Führungsqualitäten zurückholen wollen.

Das Gute: Guilavogui ist als vereinsloser Spieler sofort verfügbar. Zuletzt kickte er für Leeds United, war beim Aufstieg des Klubs in die Premier League der Mann für Einsätze in den letzten Minuten.

In Wolfsburg ist Guilavogui so etwas wie eine Vereinslegende. Der Franzose lief von 2014 bis 2022 in 265 Spielen für den Klub aus der Autostadt auf und trug dabei mitunter auch die Kapitänsbinde. 2015 war er Teil der DFB-Pokalsiegertruppe des VfL, in der folgenden Saison spielte Wolfsburg mit Guilavogui in der Champions League. Kommt es nun zum überraschenden Comeback?