Eintracht: Öffentliche Absage von Transferziel Steur?

Auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt hat Sean Steur offenbar keine Lust. Im Interview mit ‚ESPN.nl‘ versucht der 17-jährige Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam den Supportern des niederländischen Traditionsklubs die Angst vor einem Abgang des Youngster zu nehmen: „Ich bin momentan einfach sehr glücklich bei Ajax und denke überhaupt nicht daran. Ich konzentriere mich voll und ganz auf Ajax und bin hier sehr zufrieden. Ich glaube nicht, dass ich woanders hingehen werde. Als Ajax-Fan würde ich mir da keine Sorgen machen. Ich bin einfach glücklich hier und genieße meine Zeit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einigen Tagen berichtete ‚Sky‘ von Verhandlungen der SGE mit dem Mittelfeldjuwel. Bis 2028 ist Steur noch an Ajax gebunden, ein Sommer-Wechsel dürfte dementsprechend kostspielig werden. Den neuerlichen Aussagen des U18-Nationalspielers zufolge sind die Chancen auf einen Transfer zu den Hessen aber äußerst gering.