Semedo verabschiedet sich von Barça

Nélson Semedo wird den FC Barcelona in den kommenden Tagen verlassen. Via Instagram verabschiedet sich der portugiesische Rechtsverteidiger von den Blaugrana: „Danke an Barcelona, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, den Traum zu erleben, dieses Trikot zu tragen und im Camp Nou zu spielen. Diese drei wundervollen Jahre werde ich niemals vergessen.“

Semedo zieht es aller Voraussicht nach zu den Wolverhampton Wanderers. Rund 35 Millionen Euro Ablöse legt der englische Erstligist für den 26-Jährigen auf den Tisch. Dessen Nachfolger bei Barça wird dem Vernehmen nach Max Aarons (20, Norwich City), mit dem sich die Katalanen bereits einig sein sollen.