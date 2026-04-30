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Bundesliga

BVB: Noch mehr Konkurrenz im Sancho-Poker

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
Jadon Sancho hört Musik @Maxppp

Jadon Sancho weckt anscheinend Begehrlichkeiten in der Serie A. Ein namentlich nicht genannter italienischer Verein hat sich nach dem Offensivakteur erkundigt, berichtet ‚Sky Sports‘. Aufgrund seines bei Manchester United auslaufenden Vertrags ist der 26-Jährige im Sommer ablösefrei zu haben.

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Die aktuelle Spielzeit kommt Sancho leihweise für Aston Villa zum Einsatz. Dem Vernehmen nach könnten sich die Villans eine Weiterführung der Zusammenarbeit vorstellen. Deutlich konkreter ist die Spur zu Borussia Dortmund, unter anderem Cheftrainer Niko Kovac soll sich für den Transfer starkmachen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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