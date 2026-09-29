Klopps kniffliges Problem mit Kimmich

„Ich hatte bis zuletzt gehofft, zu bleiben und wäre natürlich gerne geblieben. Aber ich verstehe, dass der Trainer einfach auch andere Jungs kennenlernen möchte“, ließ Joshua Kimmich im Anschluss an die Partie gegen Griechenland (0:1) vor den TV-Mikrofonen verlauten. Gerne hätte der Kapitän einen besseren Eindruck in der ersten Länderspielphase unter Bundestrainer Jürgen Klopp hinterlassen.

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Der Spielgestalter musste sich jedoch genauso wie zahlreiche Kollegen vom DFB-Tross verabschieden und das Feld vorerst anderen Profis überlassen. Damit bleibt der bittere Nachgeschmack der Niederlage und der schwachen Leistung gegen die Griechen bestehen. Parallel dazu diskutiert Fußball-Deutschland darüber, wie wichtig Kimmich wirklich noch für die Nationalmannschaft ist.

Dass das Nationalteam gegen Griechenland nicht siegreich war, lag ganz sicher nicht nur an Kimmich. Der 31-jährige Mittelfeldregisseur war sehr bemüht voranzugehen, versuchte viele Offensivaktionen einzuleiten und gleichzeitig das Zentrum in der Defensive zu schließen.

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Zahlen sprechen für Kimmich

Auf dem Papier liest sich seine Statistik nicht schlecht. Drei Schlüsselpässe, ein Expected Assists-Wert von 0.43 sowie 35 Pässe im letzten Drittel sprechen für sich. Hinzu kommt ein brandgefährlicher Freistoß, der mit etwas mehr Glück zum 1:0 hätte führen können. Doch die Zahlen täuschen nicht über Chipbälle in den leeren Raum oder Steckpässe ins Niemandsland hinweg.

Grundsätzlich wird ein Kapitän häufig genau so angezählt wie ein Trainer, wenn der Erfolg ausbleibt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Kimmich einige seiner Mitspieler erst noch richtig kennenlernen muss. 116 Länderspiele schützen davor leider nicht.

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Welchen Plan hat Klopp?

‚Sky‘ veröffentlichte zur Thematik rund um Kimmich kürzlich ein paar Zahlen, die belegen, dass Deutschland mit dem Bayern-Profi auf dem Feld erfolgreicher agiert. 2,3 Tore pro Spiel mit Kimmich stehen 2,0 Tore ohne ihn gegenüber. Die Siegquote liegt bei 55,8 Prozent, fehlt Kimmich, sind es nur 52,4 Prozent. Ähnlich deutlich pro Kimmich fallen die Werte bei Schüssen, Flanken und Pässen ins Angriffsdrittel aus.

Für den Leistungsträger heißt es jetzt erstmal abwarten. Wenn die Nationalmannschaft im November wieder zusammenkommt, wird er – sollte keine Verletzung dazwischenfunken – mit dabei sein. Ob sein Kapitänsamt und seine Position im Team zur Debatte stehen wird, hängt vor allem damit zusammen, wie Klopp plant, wie sich mögliche Ersatzkandidaten in den kommenden Länderspielen präsentieren und wie Kimmich bei den November-Begegnungen auf dem Platz agiert.