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Bundesliga

DFB droht ganz bittere Pille

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Wael Mohya im Gladbach-Training @Maxppp

Der in Deutschland geborene Wael Mohya (17) tendiert wohl zu einem Verbandswechsel. Die ‚Bild‘ berichtet von sehr konkreten Gesprächen mit Marokko. Die Afrikaner wollen das Mittelfeld-Juwel von Borussia Mönchengladbach als Star der Heim-WM 2030 aufbauen.

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In Marokko wird sogar spekuliert, dass sich Mohya schon gegen den DFB entschieden hat, für den er von der U16 bis zur U18 zum Einsatz kam. Aufgrund seiner familiären Wurzeln darf Mohya auch für den Afrikameister auflaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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