Werder bestätigt Füllkrug-Initiative

Niclas Füllkrug liebäugelte im Winter mit einer Rückkehr zu Werder Bremen. „Niclas identifiziert sich total mit dem Verein und hatte von sich aus Interesse bekundet zurückzukommen. Daher haben wir uns damit beschäftigt. Dann gab es aber die Möglichkeit, zum AC Mailand zu wechseln, einem Topklub, bei dem er auch international spielt und bei dem sich seine Chancen auf eine mögliche WM-Teilnahme erhöhen“, verrät Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, gegenüber der ‚Bild‘. Auch finanziell war der Deal für Werder nicht zu stemmen.

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Zu dieser Zeit lief Füllkrug noch für West Ham United auf, aktuell ist der Torjäger an Milan verliehen. Das Gastspiel bei den Rossoneri verläuft bislang enttäuschend, die fünf bis zehn Millionen Euro teure Kaufoption wird daher allem Anschein nach nicht gezogen. „Ich denke nicht, dass sich die (finanziellen, Anm. d. Red.) Voraussetzungen im Sommer ändern werden, auch wenn ich ihn natürlich gerne wieder im Werder-Trikot sehen würde“, sagt Filbry mit Blick auf einen erneuten Anlauf im Sommer.