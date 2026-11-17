Jürgen Klopp wollte Marc-André ter Stegen (34) einst zum FC Liverpool lotsen. Das verriet der ehemalige Reds-Trainer in einem ‚ARD‘-Interview vor dem gestrigen Nations League-Spiel gegen die Niederlande (5:0): „Ich habe ihn schon in der Vergangenheit für einen außergewöhnlichen Torhüter gehalten, wollte ihn nach Liverpool holen.“

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Ter Stegen entschied sich letztlich für einen Verbleib beim FC Barcelona. Klopp nahm ihm die Entscheidung allerdings nicht übel. „Ich bin ja nicht nachtragend“, schmunzelt der Bundestrainer.