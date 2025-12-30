Macht Nkunku schon wieder die Biege?

Christopher Nkunku könnte den AC Mailand bereits im Winter wieder verlassen. Wie Fabrizio Romano erklärt, hat Fenerbahce kürzlich Kontakt mit den Lombarden aufgenommen, um sich nach der Situation des Stürmers zu erkundigen. Laut ‚La Repubblica‘ fordern die Rossoneri eine Summe von 35 Millionen Euro für den Franzosen, der noch bis Sommer 2030 vertraglich an den italienischen Traditionsklub gebunden ist und in der Bundesliga einst für RB Leipzig auf Torejagd ging.

Die Leihe von Niclas Füllkrug (32/West Ham) zu Milan gilt derweil als beschlossene Sache, wurde jedoch bisher nicht offiziell verkündet. Sollte der Klub Nkunku ziehen lassen, würde das eine neue Lücke in der Offensive bedeuten, die es zu schließen gilt. Dies würde hochkarätige Konkurrenz für den deutschen Nationalspieler im Sturm bedeuten. Folgende Spieler werden als potenzielle Offensiv-Verstärkung in Mailand gehandelt: Sidiki Chérif (19/SCO Angers), Mauro Icardi (32/Galatasaray), Darwin Núñez (26/Al-Hilal) sowie Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace).