Überraschungscoup um Diomande?

Das Interesse diverser Topklubs an Yan Diomande ist verbrieft. Vertreter des FC Liverpool und von Paris St. Germain sollen sich bereits mit dem Ivorer getroffen haben, auch Gerüchte um den FC Bayern tauchen immer wieder auf. Nach einer Saison mit 22 Scorern in 33 Pflichtspielen ist das kaum verwunderlich.

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Genauso wenig wie die Tatsache, dass RB Leipzig mit Diomande verlängern will. Ein neuer höherdotierter Vertrag inklusive Ausstiegsklausel ist die Vorstellung des Bundesligisten. Und laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ könnte Diomande tatsächlich bereit sein, eine solche Offerte anzunehmen.

Laut der Sportzeitschrift sind der 19-Jährige und seine Berater bereit, bei RB zu verlängern, wenn der Bundesligist die Champions League erreicht. Kurz nach Saisonende soll es deshalb zu einem Gespräch zwischen den Sachsen und Diomande kommen, in dem ihm auch das Angebot zur Verlängerung offiziell unterbreitet werden soll.

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Die Chancen auf einen Verbleib scheinen also nicht schlecht zu stehen. Aktuell steht RB mit 62 Punkten auf Platz drei – fünf Punkte vor der fünftplatzierten TSG Hoffenheim. Die ‚Sport Bild‘ schränkt aber gleichzeitig ein: Sollte ein Topklub schon in diesem Summer mit einer völlig unmoralischen Summe um die Ecke kommen, wäre Leipzig, das 100 Millionen Euro im Sommer einnehmen muss, wohl verkaufsbereit.