Millionen-Hoffnung: Werder frohlockt wegen Mbangula

Samuel Mbangula ist endlich beim FC Bologna angekommen. Gegen den bis dato ungeschlagenen AC Mailand erzielte die Leihgabe vom SV Werder Bremen beim 4:2-Sieg seines Teams am gestrigen Mittwoch drei Tore und zeigte auch insgesamt eine starke Leistung.

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Zur Erinnerung: Mbangula ist samt Kaufoption nach Bologna verliehen, die dem Vernehmen nach bei 12,5 Millionen Euro liegt. Sollte diese gezogen werden, würde Bremen angesichts des Kaufpreises von zehn Millionen Euro noch einen unerwarteten Gewinn erwirtschaften.

In seiner bisher einzigen Saison für Werder erreichte Mbangula die hohen Erwartungen nicht, konnte sein Potenzial nur selten auf den Platz bringen. Im vergangenen Sommer wurde der Flügelspieler daher im Bestreben nach Italien verliehen, seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen und Werder so eine hohe Ablöse zu bescheren.

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Hoffnung ist zurück

Zu Beginn des Gastspiels sah es nicht danach aus, als würde dieser Plan aufgehen. In den ersten sechs Spielen kam Mbangula gerade einmal 14 Minuten zum Einsatz. In Bremen hatte man die Hoffnung auf das Auslösen der Kaufoption zu Teilen vermutlich schon aufgegeben.

Doch am gestrigen Abend kam dann die große Wende. Für Mbangula war es jedoch nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Klar ist: Um sich nachhaltig zu empfehlen, muss der 22-Jährige weitere überzeugende Auftritte folgen lassen. Nach seiner gestrigen Leistung werden die Karten jetzt neu gemischt.