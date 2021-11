Xavi: Einigung oder Klausel

Der FC Barcelona will die Verpflichtung von Xavi Hernández als neuem Cheftrainer nicht länger hinauszögern. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, kommt es heute noch einmal zu einem Treffen des Welt- und Europameisters mit den Bossen des katarischen Klubs Al Sadd. Sollte bei dieser Zusammenkunft keine Wechselfreigabe erteilt werden, will Barça dem Bericht zufolge die Ausstiegsklausel im Vertrag des 41-Jährigen ziehen. Eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro wäre dann fällig.

Xavi selbst hat sich bereits eindeutig positioniert. Der Ex-Profi will unbedingt den vakanten Trainerposten in Barcelona übernehmen. Zuletzt erklärte er: „Das ist ein spannender Schritt in meiner Karriere. Wir freuen uns alle sehr darauf und es wäre spektakulär.“