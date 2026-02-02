SGE & VfB gehen leer aus: Leipzig schnappt sich Thomas

Immer wieder hält RB Leipzig die Augen offen nach vielversprechenden Talenten. Nun ist dem Bundesligisten das nächste ins Netz gegangen. RB gibt die Verpflichtung von Ayodele Thomas offiziell bekannt. Der 18-jährige Flügelstürmer, der bevorzugt über die linke Seite kommt, wechselt mit sofortiger Wirkung von der PSV Eindhoven nach Leipzig und erhält ein bis 2031 datiertes Arbeitspapier.

Die Niederländer kassieren ein halbes Jahr vor Vertragsende dem Vernehmen nach noch 400.000 Euro und sichern sich zudem eine dreiprozentige Weiterverkaufsbeteiligung. In der laufenden Saison steuerte Thomas für Eindhovens Zweitvertretung vier Tore und sieben Vorlage in 19 Partien bei. Für die Profis der PSV, die bis zuletzt um eine Verlängerung kämpfte, blieb der Rechtsfuß ohne Einsatz.

Thomas sagt: „Die Philosophie und die Spielidee des Klubs passen optimal zu mir und meinen Zielen. Ich möchte die ersten Wochen und Monate nutzen, um von meinen Mitspielern und dem Trainerteam zu lernen, die Art und Weise, wie hier Fußball gelebt und gedacht wird, zu adaptieren sowie im Club und in der Stadt Leipzig bestmöglich ankommen.“

Im Werben um den niederländischen U19-Nationalspieler setzte sich RB gegen die Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart durch. Leipzig bedient sich damit im zweiten Jahr in Folge in Eindhoven. Im vergangenen Sommer hatten die Sachsen bereits Außenstürmer Johan Bakayoko (22) für 18 Millionen Euro an Bord geholt.

Leipzig-Manager Marcel Schäfer erklärt: „Dele ist ein großes Talent, welches perfekt zu unserer Spielphilosophie passt: Er ist ein schneller, trickreicher und wendiger Flügelstürmer, der immer wieder das direkte Duell sucht. Er zeigt zudem einen guten Zug zum Tor, sucht gern den Abschluss oder bereitet entscheidend vor. Wir nehmen Dele bereits jetzt dazu, um ihm die nötige Eingewöhnungszeit zu geben, aber auch, um auf den Flügeln noch mehr Tiefe zu haben.“