WM-Aus: Karl äußert sich

Lennart Karl hat sich nach seinem bitteren Aus für die Weltmeisterschaft zu Wort gemeldet. Auf seinen Social Media-Kanälen zeigt sich der 18-Jährige wenig überraschend sehr enttäuscht: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich jede Minute.“

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Erst in der Nacht hatte der DFB verkündet, dass der Rechtsaußen das Turnier mit einem Muskelbündelriss verpassen werde. Für ihn rückt Assan Ouédraogo (20) nach. Der zentrale Mittelfeldspieler von RB Leipzig feierte im November 2025 sein Debüt für die Nationalmannschaft. Weitere Einsätze kamen bislang nicht hinzu.