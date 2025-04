Kim rechtfertigt sich – bleibt Bayern hart?

An den Champions League-Ausscheiden gegen Real Madrid (2024) und Inter Mailand (2025) war Minjae Kim maßgeblich mit Patzern mitbeteiligt. Und auch national ist Bayerns Koreaner statistisch gesehen der fehleranfälligste Verteidiger der Bundesliga.

Kaum verwunderlich also, dass sich die Bayern mit einem Verkauf des 28-Jährigen beschäftigen. Interesse gibt es durchaus: Sowohl aus Saudi-Arabien als auch von Juventus Turin und dem FC Chelsea sowie Newcastle United. Mit den beiden englischen Vertretern hat Kims Berater nach FT-Informationen sogar schon Gespräche geführt.

Kim ist durchaus offen für einen Wechsel auf die Insel, wird sich alles anhören. Seine Priorität liegt jedoch auf einer weiteren Saison in München, wie er gegenüber der ‚Sport Bild‘ unterstreicht: „Für mich gibt es keinen Grund zu gehen. Ich hoffe, dass ich bleiben kann. Aber wir werden sehen. Ich will in der nächsten Saison einfach fit sein.“

„Habe große Schmerzen“

Das, so muss fairerweise konstatiert werden, war Kim schon lange nicht mehr. „Ich habe seit sieben Monaten große Schmerzen“, rechtfertigt sich der robuste Rechtsfuß. Probleme an der Achillessehne machen Kim zu schaffen und führten sicherlich auch zum ein oder anderen Aussetzer. Unterm Strich sind es über zwei Saisons gesehen dennoch viel zu viele Patzer für die hohen Ansprüche der Bayern.

Klar ist jedoch auch: Stand jetzt brauchen die Bayern Kim bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Zu dünn ist die Personaldecke in der Innenverteidigung. Das zusätzliche Transferfenster vom 1. bis 10. Juni ermöglicht aber auch Neuverpflichtungen extra für das Turnier. Die prinzipielle Frage für den Sommer lautet dann: Bleiben die Bayern bei Kim hart und drängen auf einen Verkauf. Oder erhält er noch eine dritte Chance, um auch in Deutschland zu beweisen, wozu er imstande ist?