Wildes DFB-Gerücht: Kommt Neuer doch zurück?

„Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen“, hatte Manuel Neuer erst am vergangenen Samstag zu Protokoll gegeben. Eigentlich sollten nach dieser Aussage alle Zweifel beseitigt sein.

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Schenkt man einem Bericht der ‚Bild‘ Glauben, könnte es aber wohl doch zu einer Kehrtwende kommen. Laut dem Boulevardblatt „gibt es doch noch eine Chance, dass Neuer mit zur WM fährt“.

Sollte Julian Nagelsmann Manuel Neuer für die Weltmeisterschaft zurückholen? Ja, er ist immer noch der beste deutsche Torwart Nein, eine Rückkehr wäre nicht gut Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der ‚Bild‘ zufolge müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit dieses Szenario eintreten könnte. Der 40-jährige Keeper müsse „topfit bleiben“ und weiterhin starke Leistungen zeigen. Ob sowohl Neuer als auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dann von ihrem bisherigen Standpunkt abrücken würden, darf jedoch bezweifelt werden.