Wildes DFB-Gerücht: Kommt Neuer doch zurück?
Eigentlich hatte Manuel Neuer den Spekulationen um eine WM-Teilnahme eine klare Absage erteilt. Kommt es doch noch zum Umdenken?
„Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen“, hatte Manuel Neuer erst am vergangenen Samstag zu Protokoll gegeben. Eigentlich sollten nach dieser Aussage alle Zweifel beseitigt sein.
Schenkt man einem Bericht der ‚Bild‘ Glauben, könnte es aber wohl doch zu einer Kehrtwende kommen. Laut dem Boulevardblatt „gibt es doch noch eine Chance, dass Neuer mit zur WM fährt“.
Der ‚Bild‘ zufolge müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit dieses Szenario eintreten könnte. Der 40-jährige Keeper müsse „topfit bleiben“ und weiterhin starke Leistungen zeigen. Ob sowohl Neuer als auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dann von ihrem bisherigen Standpunkt abrücken würden, darf jedoch bezweifelt werden.
FT-MeinungUnwahrscheinlich
Sollte Neuer tatsächlich mit zum Turnier in Nordamerika fahren, würden der Keeper und Nagelsmann ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Dass es dazu kommt, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Oft genug haben beide Parteien betont, dass eine WM-Teilnahme nicht infrage kommt. An den Umständen hat sich nichts verändert, Oliver Baumann ist fit und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daran, dass Neuer noch Glanzleistungen abrufen kann, bestand ebenfalls nie Zweifel. Warum sollte es also zu einem Umdenken kommen?
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