RB Leipzig: Spannende Elmas-Lösung in Sicht

Womöglich bleibt Eljif Elmas (26) über den Sommer hinaus in der Serie A. Der Redaktion von Gianluca Di Marzio zufolge interessiert sich Juventus Turin für den Spielmacher von RB Leipzig, der die abgelaufene Spielzeit leihweise für die SSC Neapel auf dem Feld stand (Fünf Torbeteiligungen in 44 Einsätzen). Laut ‚Sky Italia‘ hat sich der Vizemeister dagegen entschieden, die 16 Millionen Euro teure Kaufoption zu ziehen.

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Insofern wird Elmas zumindest vorübergehend zu RB zurückkehren, spielt in den Kaderplänen der Verantwortlichen allerdings keine Rolle. Bei der Alten Dame würde Elmas in Luciano Spalletti auf einen Alten Bekannten treffen – das Duo kennt sich aus der gemeinsamen Zeit bei Napoli. Nun wolle sich der Juve-Coach für eine Zusammenarbeit mit dem nordmazedonischen Nationalspieler (79 Länderspiele) starkmachen. In Leipzig hofft man auf einen möglichst lukrativen Verkauf.