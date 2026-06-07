Mainz baggert an Europa-Schreck

Mainz 05 ist laut dem rumänischen Sportportal ‚Sport Ro‘ an Stürmer Assad Al-Hamlawi interessiert. Der 25-Jährige ist palästinensischer Nationalspieler und steht gegenwärtig bei Universitatea Craiova unter Vertrag, für die er in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 48 Pflichtspielen 20 Scorerpunkte gesammelt hat.

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Von der Treffsicherheit des Rechtsfußes konnten sich die Rheinhessen dabei bereits aus nächster Nähe überzeugen. Beim Duell der beiden Klubs in der Gruppenphase der UEFA Conference League hatte Al-Hamlawi den 1:0-Siegtreffer für die Rumänen erzielt.

Neben den 05ern sind laut Bericht auch AEK Athen, der Club Brügge, Legia Warschau und Al Ahly Kairo an dem gebürtigen Helsingborger interessiert. Dessen Vertrag bei Craiova läuft noch bis 2028.