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Bundesliga

Mainz baggert an Europa-Schreck

Nach der märchenhaften Rettung durch Urs Fischer will Mainz 05 in der kommenden Saison unter dem Schweizer Cheftrainer den Blick wieder nach oben richten. Dafür soll der Kader verstärkt werden – ausgerechnet mit einem Angreifer, der den 05ern wehgetan hat.

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Ro
1 min.
Assad Al-Hamlawi auf der Pressekonferenz nach seinem Tor gegen Mainz 05 @Maxppp

Mainz 05 ist laut dem rumänischen Sportportal ‚Sport Ro‘ an Stürmer Assad Al-Hamlawi interessiert. Der 25-Jährige ist palästinensischer Nationalspieler und steht gegenwärtig bei Universitatea Craiova unter Vertrag, für die er in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 48 Pflichtspielen 20 Scorerpunkte gesammelt hat.

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Von der Treffsicherheit des Rechtsfußes konnten sich die Rheinhessen dabei bereits aus nächster Nähe überzeugen. Beim Duell der beiden Klubs in der Gruppenphase der UEFA Conference League hatte Al-Hamlawi den 1:0-Siegtreffer für die Rumänen erzielt.

Neben den 05ern sind laut Bericht auch AEK Athen, der Club Brügge, Legia Warschau und Al Ahly Kairo an dem gebürtigen Helsingborger interessiert. Dessen Vertrag bei Craiova läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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