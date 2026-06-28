BVB: Gerücht um 20-Millionen-Zugang

Anan Khalaili (21) winkt ein großer Karriereschritt. Der rechte Außenbahnspieler vom belgischen Pokalsieger Union Saint-Gilloise steht bei der SSC Neapel weit oben auf der Liste, berichtet ‚Il Mattino‘. Laut der italienischen Zeitung ebenfalls interessiert: Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen soll der BVB ein Auge auf Khalaili geworfen haben, etwas heißer sei aktuell aber die Spur nach Neapel. Kontakt soll zudem Inter Mailand aufgenommen haben.

In Belgien steht Khalaili bis 2028 unter Vertrag, mindestens 20 Millionen Euro plus Boni sollen es sein bei einem Verkauf. Der 16-fache israelische Nationalspieler war vor zwei Jahren für 6,5 Millionen von Maccabi Haifa gekommen, in 99 Einsätzen für Saint-Gilloise sammelte der schnelle Rechtsfuß 19 Scorerpunkte (acht Tore, elf Assists).

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim BVB könnte auf der rechten Seite durchaus Bedarf entstehen: Yan Couto (24) steht vor eine Leihe zu Como 1907, Julian Ryerson (28) soll zwar eigentlich gehalten werden, weckt aber Interesse in England.