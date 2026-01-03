Menü Suche
Neue Leihe für Hannovers Wechsel

von Lukas Hörster - Quelle: hannover96.de
Leon-Oumar Wechsel im Hannover-Trikot @Maxppp

Hannover 96 hat die Leihe von Torwarttalent Leon-Oumar Wechsel (20) zum polnischen Zweitligisten GKS Tychy abgebrochen und schickt ihn weiter zum deutschen Drittligisten Jahn Regensburg. Das geht aus einer offiziellen Vereinsmitteilung hervor.

Darin heißt es vom neuen 96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Die Leihe von Leon Wechsel nach Polen ist nicht wie gewünscht aufgegangen. Vor diesem Hintergrund ergibt es Sinn, jetzt einen klaren Schnitt zu machen und zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde eine Veränderung vorzunehmen.“ Wechsel stand bereits im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft. Derweil verleiht Hannover noch einen weiteren Spieler: Für Offensivmann Jannik Rochelt (27) geht es zum Klassenkameraden Arminia Bielefeld.

