Pongracic beim BVB eingetroffen

Der Transfer von Marin Pongracic (23) zu Borussia Dortmund befindet sich auf der Zielgeraden. Ein Video von ‚Sky‘ zeigt den Innenverteidiger des VfL Wolfsburg auf dem Weg zur Geschäftsstelle des BVB.

Pongracic wird zunächst bis Saisonende nach Dortmund verliehen. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Marin Pongracic auf dem Weg in die Geschäftsstelle des BVB!



Er kommt per Leihe plus Kaufoption aus Wolfsburg wie gestern exklusiv berichtet ✅#TransferUpdate pic.twitter.com/r0XKR8Oye9