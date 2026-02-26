Nach Zusammenstoß: Entwarnung bei Asencio

Raúl Asencio (23) hat sich beim gestrigen 2:1-Sieg von Real Madrid gegen Benfica Lissabon nicht schwerer verletzt. Nach der Partie erklärte Trainer Álvaro Arbeloa: „Es ist etwas im Nacken, es scheint aber nicht ernst zu sein.“ Wenig später meldete sich Asencio selbst via Instagram zu Wort: „Danke für all die aufmunternden Nachrichten. Es war nur ein Schreck. Auf geht’s in die nächste Runde!“

Der Innenverteidiger war im Spiel gegen Benfica mit dem Kopf mit seinem Teamkollegen Eduardo Camavinga (23) zusammengestoßen und blieb für längere Zeit auf dem Feld liegen. Mit einer Halskrause wurde Asencio dann unter den besorgten Blicken seiner Mitspieler und Gegner vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht.