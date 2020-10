Medien: Kolasinac in Italien angeboten

Sead Kolasinac scheint sich eine neue Transfer-Option im Januar zu bieten. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wurde der Linksverteidiger des FC Arsenal der AS Rom angeboten. Die Roma ist auf beiden Außenverteidiger-Positionen nicht optimal besetzt, weil sie in der zurückliegenden Wechselperiode dort keine Verstärkungen an Land ziehen konnte.

Kolasinac bot sich derweil die Gelegenheit, in die Bundesliga zurückzukehren. Doch Jugendklub Schalke 04 war er zu teuer, während bei Bayer Leverkusen kein Kaderplatz frei wurde. Wenn sich die Situation des 27-Jährigen bei den Gunners nicht verbessern sollte, erscheint ein im Winter nachgeholter Wechsel denkbar. Bislang bestritt Kolasinac nur eine von vier Premier League-Partien der noch jungen Saison.