Goretzka auf Werbetour: Gespräche mit „halben Dutzend Klubs“

Ein Winterabschied vom FC Bayern kam für Leon Goretzka (31) trotz großem Interesse nicht in Frage. Die Trennung zum Vertragsende im Sommer wurde allerdings bereits offiziell verkündet. Einen neuen Arbeitgeber hat der gebürtige Bochumer zwar noch nicht gefunden, Gespräche werden aber offenbar vor allem in England geführt.

Wie das englische ‚Teamtalk‘ berichtet, sind die Goretzka-Berater auf der Insel überaus aktiv. Demnach wurden in den zurückliegenden Wochen Gespräche „mit mehr als einem halben Dutzend Premier League-Klubs“ geführt.

Die Liste der Interessenten hat es dabei in sich: Mit dem FC Arsenal, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und Newcastle United handelt es sich dabei um die gesamte England-Elite.

Die Spur zu den Gunners soll am heißesten sein. Laut ‚Teamtalk‘ haben sich bei der England-Rundreise aber „mehrere positiv geäußert“. Auf dem Festland sollen der AC Mailand, Olympique Marseille und Atlético Madrid die Entwicklung genau im Blick behalten.