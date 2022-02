BVB: Sammer vor Verlängerung?

Matthias Sammer winkt eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund. Der BVB will sich laut ‚Sport Bild‘ in den nächsten Wochen mit seinem externen Berater zusammensetzen und entsprechende Gespräche führen. Die Tendenz gehe eindeutig zum Verbleib. Möglich sei, dass Sammer coronabedingt eine Kürzung seines 500.000 Euro hohen Jahresgehalts hinnehmen muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er berät mich als letztlich Verantwortlichen in sportstrategischen Fragen. Er ist dafür hochqualifiziert“, fand Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Anfang Dezember lobende Worte für Sammer. Der 54-Jährige ist seit fast vier Jahren in beratender Funktion bei der Borussia tätig, zuvor war Sammer als Spieler und Trainer in Dortmund aktiv.