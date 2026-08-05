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Große Überraschung: Irvine verlässt St. Pauli

von Lukas Weinstock - Quelle: fcstpauli.com
1 min.
Jackson Irvine im Porträt @Maxppp

Jackson Irvine und der FC St. Pauli gehen überraschend getrennte Wege. Der 33-Jährige verlässt die Kiezkicker auf eigenen Wunsch und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Cerezo Osaka nach Japan.

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„Jackson ist nach seiner Rückkehr von der WM mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Wechsel nach Japan zu realisieren. Nach intensiven Gesprächen haben wir diesem Wunsch entsprochen. Wir danken Jacko für den Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute“, lässt Sportchef Andreas Bornemann durchblicken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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