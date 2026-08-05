Große Überraschung: Irvine verlässt St. Pauli

Jackson Irvine und der FC St. Pauli gehen überraschend getrennte Wege. Der 33-Jährige verlässt die Kiezkicker auf eigenen Wunsch und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Cerezo Osaka nach Japan.

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Jackson Irvine joins Cerezo Osaka from FC St. Pauli!🌸



🗣 "I hope I can use my experience and quality to help the team become even better."



Welcome to Cerezo Osaka!👏👏👏

Let's fight together✨https://t.co/KLdnugvg0Q#CerezoOsaka pic.twitter.com/R6rr4LaGTh — Cerezo Osaka (@crz_english) August 5, 2026

„Jackson ist nach seiner Rückkehr von der WM mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Wechsel nach Japan zu realisieren. Nach intensiven Gesprächen haben wir diesem Wunsch entsprochen. Wir danken Jacko für den Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute“, lässt Sportchef Andreas Bornemann durchblicken.