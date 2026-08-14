Traum-Transfer für Tresoldi?

Der FC Barcelona ist bei seiner Suche nach einem neuen Stürmer auch auf Nicolò Tresoldi aufmerksam geworden. Die ‚Sport‘ bestätigt einen entsprechenden Bericht von ‚Caughtoffside‘.

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Demnach haben sich Scouts der Blaugrana in den vergangenen Tagen intensiv mit Tresoldi beschäftigt. Der deutsche U21-Nationalspieler steht noch bis 2029 beim FC Brügge unter Vertrag. Ein Wechsel zur AS Rom scheiterte an der zu hohen Ablöseforderung der Belgier. Die gebotenen 35 Millionen Euro waren zu wenig.

Tresoldi wird auch bei den Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig sowie Manchester United gehandelt. In seiner ersten Saison in Belgien reichten 19 Treffer für den Titel des Torschützenkönigs.

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Barça Situation im Sturm

Barça wiederum hat Julián Alvarez (26) als Wunsch-Neuner ausgemacht. Atlético Madrid kämpft jedoch um den Argentinier, will ihn halten. Tresoldi ist eine der Alternativen.

Weitere Spuren führen mittlerweile auch zu Georges Mikautadze (25/FC Villarreal) und Vangelis Pavlidis (27/Benfica Lissabon). Mit Ferran Torres (26) steht ein Barça-Stürmer vor dem Wechsel zu Paris St. Germain. Robert Lewandowski (37) wechselte zu Chicago Fire.