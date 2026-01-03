Streik: Peretz will HSV-Abschied erzwingen

Der FC Bayern und der FC Southampton sind sich bereits einig, dass Daniel Peretz die Rückrunde beim englischen Zweitligisten verbringen soll. Mancherorts wurde die Leihe sogar schon als perfekt gemeldet, von einer Kaufoption über acht Millionen Euro ist zusätzlich die Rede. Und auch Peretz selbst will zwecks Spielpraxis unbedingt zu den Saints.

Überraschendes Problem: Der Hamburger SV, an den der 25-jährige Keeper aktuell verliehen ist, steht quer im Stall. Die Rothosen wollen Peretz nämlich nur abgeben, wenn ein adäquater Ersatz für den Ersatzmann gefunden ist.

Und Peretz? Der reagiert nun mit einer drastischen Maßnahme. Die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, dass der Israeli sich „faktisch im Streik“ befindet. Peretz habe dem HSV mitgeteilt, dass er sich „nicht in der Lage fühle“, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Daher stand er seit dem Trainingsauftakt am Freitag noch nicht auf dem Platz.

Peretz besitzt noch einen bis 2028 gültigen Vertrag bei den Bayern. Im Sommer ging er mit der Erwartung, die Nummer eins zu werden, zum HSV. Doch Aufstiegskeeper Daniel Heuer Fernandes (33) behauptete seinen Platz. Zur Situation sagte Peretz im Oktober: „Natürlich bin ich enttäuscht. Es sind Dinge passiert, die ich nicht kontrollieren kann, aber ich bin für mein Verhalten und meine Einstellung verantwortlich.“ In diesem Wissen wählte er nun den Streik.