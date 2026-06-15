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2. Bundesliga

9 Millionen: Reese-Deal in trockenen Tüchern

Fabian Reese verlässt Hertha BSC im Sommer. Der 28-Jährige soll einen direkten Konkurrenten zum Aufstieg in die Bundesliga führen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Fabian Reese beim Training @Maxppp

Nach drei gemeinsamen Jahren gehen Hertha BSC und Fabian Reese getrennte Wege. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat nun auch der Hauptstadtklub eine vollständige Einigung mit dem VfL Wolfsburg erzielt.

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Reese selbst hatte sich mit dem VfL bereits vor Tagen auf einen Vertrag bis 2030 verständigt. Für den 28-Jährigen werde die Hertha mit acht bis neun Millionen Euro Ablöse entschädigt.

Wie der Bezahlsender ausführt, wird Reese den obligatorischen Medizincheck in Kürze absolvieren. Besteht er diesen, soll der torgefährliche Außenspieler die Wölfe in der kommenden Saison zurück in die Bundesliga schießen. In der vergangenen Spielzeit erzielte der gebürtige Kieler zehn Tore und bereitete 13 weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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