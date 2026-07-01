Newcastle United verleiht Odysseas Vlachodimos (32) für eine weitere Saison an den FC Sevilla. Schon in der vergangenen Saison stand der Keeper auf Leihbasis für die Andalusier zwischen den Pfosten und kam 33 Mal zum Einsatz.

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𝑺𝒂𝒃𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒊𝒆́𝒏𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒎𝒐𝒔, 𝒔𝒂𝒃𝒆𝒔 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒐𝒔 🤍❤️ pic.twitter.com/OovbooX7Of — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 1, 2026

Ob eine Kaufoption im Deal enthalten ist, wird nicht überliefert. In Newcastles Planungen spielt Vlachodimos jedenfalls keine Rolle mehr. Vertraglich ist der gebürtige Stuttgarter bis 2028 an die Magpies gebunden.