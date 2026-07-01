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Newcastle verleiht Vlachodimos erneut

von Lukas Weinstock - Quelle: sevillafc.es
Odysseas Vlachodimos bei seiner Vorstellung bei Leihklub FC Sevilla @Maxppp

Newcastle United verleiht Odysseas Vlachodimos (32) für eine weitere Saison an den FC Sevilla. Schon in der vergangenen Saison stand der Keeper auf Leihbasis für die Andalusier zwischen den Pfosten und kam 33 Mal zum Einsatz.

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Ob eine Kaufoption im Deal enthalten ist, wird nicht überliefert. In Newcastles Planungen spielt Vlachodimos jedenfalls keine Rolle mehr. Vertraglich ist der gebürtige Stuttgarter bis 2028 an die Magpies gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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