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La Liga

Einigung: Ramos-Deal vor dem Abschluss

von Lukas Weinstock - Quelle: Cope
Sergio Ramos auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Sergio Ramos wird aller Voraussicht nach Miteigentümer des FC Sevilla. Einem Bericht des Radiosenders ‚Cope‘ zufolge haben die Parteien am Dienstagmorgen eine Einigung über den Kauf erzielt, der durch die Investmentgruppe Five Eleven Capital durchgeführt wird.

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Dem Bericht zufolge erwirbt die Gruppe 80 Prozent der Anteile für 450 Millionen Euro. Ramos wolle den Kauf möglichst schnell über die Bühne bringen, um zeitnah ins Geschehen eingreifen zu können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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