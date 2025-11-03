Dreifach-Entlassung in Wolfsburg?

Den Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg droht aufgrund der sportlichen Misere das Aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden intern mittlerweile neben Trainer Paul Simonis auch Geschäftsführer Sport Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz kritisch gesehen. Besonders Letzterer sei von einer Entlassung derzeit am meisten bedroht, schon im Winter könnte er gehen müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schindzielorz hatte Simonis nach der 2:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag noch eine Job-Garantie für das Spiel gegen Werder Bremen erteilt, doch diese verliert an Gültigkeit, sollte er selbst die Koffer packen müssen. Laut dem Boulevardblatt diskutiert der Aufsichtsrat bereits über Wunschkandidaten für die verschiedenen Posten. Neben Jörg Schmadtke, Bruno Labbadia und Sven Mislintat sei auch Marcel Schäfer, der aktuell Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig ist, ein Thema.