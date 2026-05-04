Kapitän involviert: Frankfurt trifft krasse Riera-Entscheidung

Bei Eintracht Frankfurt überschlagen sich in der Personalie Albert Riera derzeit die Ereignisse. Am Wochenende kassierten die Adlerträger eine empfindliche Niederlage gegen den Hamburger SV (1:2), heute brachte die ‚Bild‘ bereits drei potenzielle Nachfolger ins Gespräch. Parallel dazu kam es am Main zu einer Krisensitzung.

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Abermals die Boulevardzeitung berichtet, dass Riera noch ein finales Spiel erhält. Dem Bericht zufolge soll der Spanier gegen Borussia Dortmund am Freitag (20:30 Uhr) noch in der Verantwortung stehen, danach könnte es vorbei sein. Dass Riera spätestens zur neuen Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird, soll darüber hinaus feststehen.

Sollte Eintracht Frankfurt bei Albert Riera die Reißleine ziehen oder hat er mehr Zeit verdient? Lieber früher als später von ihm trennen Man sollte ihm mehr Zeit geben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Riera muss gehen – nur wann?

Primär soll der Grund für diese zögerliche Entscheidung sein, dass Sportvorstand Markus Krösche schlicht die Zeit fehlt, um bis zum Spiel gegen den BVB einen neuen Trainer zu engagieren. Eine interne Lösung sagt dem Funktionär nicht zu, deshalb werde auch erst nach dem nächsten Bundesliga-Spiel entschieden, ob Riera am 34. Spieltag gegen den VfB Stuttgart auf der Bank sitzt.

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In den Prozess und die Entscheidung wurde auch Robin Koch (29) als Mannschaftskapitän einbezogen, heißt es weiter. Ganz unabhängig davon seien Mannschaft und Trainerteam eingeschworen, um in Dortmund alles zu geben, Rang sieben anzugreifen. Den wichtigen Platz zur Qualifikation für die Europa Conference League hat derzeit noch der SC Freiburg inne – mit lediglich einem Punkt Vorsprung.