Jonas Urbig (23) ist die richtige Wahl als Nummer eins des FC Bayern für die kommenden Jahre. Dieser Meinung sind in einer FT-Umfrage 73 Prozent der Teilnehmer. Lediglich zehn Prozent glauben, dass es Urbig an der nötigen Qualität fehlt, um Manuel Neuer (40) nachzufolgen.

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Ist Jonas Urbig ein würdiger Nachfolger für Manuel Neuer? Ja, Urbig hat das Zeug dazu, eine Ära zu prägen Urbig ist nur eine Übergangslösung Nein, Urbig fehlt es an Qualität Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der klare Plan der Bayern sieht vor, ab Sommer auf Urbig zu setzen. Dann wird Neuer seine Karriere aller Voraussicht nach beenden. Auch, wenn Klub-Patron Uli Hoeneß daran neue Zweifel aufkommen lässt. Schon jetzt erhält Urbig reichlich Einsatzzeit in München.