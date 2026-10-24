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FT-Kurve Bundesliga

FC Bayern: Klare Meinung bei Urbig

von Lukas Hörster
Jonas Urbig begrüßt die Fans beim Trainingsauftakt @Maxppp

Jonas Urbig (23) ist die richtige Wahl als Nummer eins des FC Bayern für die kommenden Jahre. Dieser Meinung sind in einer FT-Umfrage 73 Prozent der Teilnehmer. Lediglich zehn Prozent glauben, dass es Urbig an der nötigen Qualität fehlt, um Manuel Neuer (40) nachzufolgen.

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Ist Jonas Urbig ein würdiger Nachfolger für Manuel Neuer?
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Der klare Plan der Bayern sieht vor, ab Sommer auf Urbig zu setzen. Dann wird Neuer seine Karriere aller Voraussicht nach beenden. Auch, wenn Klub-Patron Uli Hoeneß daran neue Zweifel aufkommen lässt. Schon jetzt erhält Urbig reichlich Einsatzzeit in München.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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