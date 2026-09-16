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Serie A

Nachfolger steht fest: Tedesco muss gehen

von David Hamza - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
Domenico Tedesco gestikuliert an der Seitenlinie @Maxppp

Die Entlassung von Domenico Tedesco ist beim FC Bologna beschlossene Sache. Das berichten unter anderem Matteo Moretto und Fabrizio Romano. Folgen soll Raffaele Palladino, der in der Saison 2024/25 den AC Florenz trainiert hatte und bis zum Ende der vergangenen Spielzeit für Atalanta Bergamo tätig war.

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Tedesco hatte erst in diesem Sommer bei Bologna übernommen. Aus vier Spielen holte er nur einen Punkt und steht mit dem Serie A-Klub auf Platz 16. Sein Vertrag läuft bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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