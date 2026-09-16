Nachfolger steht fest: Tedesco muss gehen

Die Entlassung von Domenico Tedesco ist beim FC Bologna beschlossene Sache. Das berichten unter anderem Matteo Moretto und Fabrizio Romano. Folgen soll Raffaele Palladino, der in der Saison 2024/25 den AC Florenz trainiert hatte und bis zum Ende der vergangenen Spielzeit für Atalanta Bergamo tätig war.

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Tedesco hatte erst in diesem Sommer bei Bologna übernommen. Aus vier Spielen holte er nur einen Punkt und steht mit dem Serie A-Klub auf Platz 16. Sein Vertrag läuft bis 2028.