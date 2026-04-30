HSV sticht Bayern aus: Die Details zum Krüger-Deal

Nach exakt vier Monaten ist der Hamburger SV auf der Suche nach Ersatz für den entlassenen Stefan Kuntz fündig geworden. Die Hanseaten sorgen für ein Novum, indem erstmals eine Sportvorständin in der Bundesliga installiert wird: Kathleen Krüger vom FC Bayern übernimmt den vakanten Posten.

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Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge hat die 40-Jährige die Verantwortlichen mit ihren strategischen Kompetenzen, ihrer Führungsqualität und Erfahrung im Nachwuchs überzeugt. Darüber hinaus habe die Ex-Profispielerin in München kurz vor einer Beförderung zur Direktorin Profifußball gestanden, ehe der HSV anklopfte.

Eine Ablöse wird für Krüger, die an der Säbener Straße aktuell noch als Leiterin Organisation und Infrastruktur tätig ist, nicht fällig, da für ihre unbefristete Anstellung die reguläre Kündigungsfrist gilt. An der Elbe soll sie „die strategische Entwicklung des Klubs vorantreiben und die Nachwuchsarbeit wirtschaftlich aufstellen“. Zudem werde sie die Transferstrategie vorgeben, die Umsetzung obliegt dann aber weiterhin Sportdirektor Claus Costa.