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Serie A

Überraschendes Angebot: Sommer will unterschreiben

Die Karriere von Yann Sommer hat den Schweizer schon in verschiedene Länder geführt. Womöglich kommt zeitnah eine weitere europäische Liga hinzu.

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Yann Sommer im Trikot von Inter Mailand @Maxppp

In wenigen Tagen läuft der Vertrag von Yann Sommer bei Inter Mailand aus. Dann darf der 37-Jährige bei einem potenziellen neuen Klub als Neuzugang vorgestellt werden. Wohin es den routinierten Keeper zieht, ist noch nicht geklärt. Allerdings kristallisiert sich allmählich ein Favorit auf die Unterschrift des Schweizers heraus.

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Sacha Tavolieri berichtet von einem Treffen des Keepers mit Verantwortlichen des FC Brügge. Sommer war am Trainingsgelände der Belgier vor Ort und hat sich bereits mit den dortigen Gegebenheiten vertraut gemacht. Dem Bericht des Transferjournalisten zufolge sind die Entscheidungsträger des Klubs sehr von Sommers Entschlossenheit, zu ihnen zu wechseln, angetan.

Einigung steht noch aus

Der 94-fache Nationalspieler hat jetzt oberste Priorität in Brügge, um Simon Mignolet (38) zu ersetzen. Zwischen dem ersten Vertragsangebot für Sommer und den Erwartungen des ehemaligen Bundesliga-Torhüters gibt es aber noch eine Diskrepanz, die überwunden werden muss. Brügge bietet Sommer aktuell einen Einjahresvertrag mit Option an, Sommer fordert hingegen einen direkten Zweijahresvertrag, so Tavolieri.

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Zuletzt wurde der 1,83 Meter große Schlussmann auch bei Ajax Amsterdam als Neuzugang gehandelt. Dort steht mit Marc-André ter Stegen (34) vom FC Barcelona aktuell ein anderer Torwart im Fokus, der in der laufenden Transferperiode einen neuen Arbeitgeber sucht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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