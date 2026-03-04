Menü Suche
2. Bundesliga

Schalkes spektakulärer Dzeko-Plan

Edin Dzeko erweist sich in den ersten Monaten als Volltreffer. Im Sommer soll die Personalie dann neu überdacht werden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport Bild
1 min.
Edin Dzeko feiert mit den Fans des FC Schalke 04 @Maxppp

Obwohl Edin Dzeko in weniger als zwei Wochen 40 Jahre als wird, könnte der FC Schalke 04 seinen auslaufenden Vertrag nach der Saison noch einmal verlängern. Könne sich der Torjäger ein weiteres Jahr bei S04 vorstellen und sei weiterhin topfit, wolle man ihm ein weiteres gemeinsames Jahr vorschlagen, berichtet die ‚Sport Bild‘.

Vier Treffer und drei Vorlagen hat Dzeko in seinen bisherigen sechs Zweitliga-Auftritten beigesteuert. Der Abstand auf die Nicht-Aufstiegsplätze hat sich dadurch allerdings nicht vergrößert. Lediglich zwei Zähler beträgt der Vorsprung auf die viertplatzierten Elversberger sowie auf Hannover 96, das auf Rang fünf liegend lauert.

Dzeko ist dennoch voll angekommen im Team und auch im Klub. Die Fans verehren den bodenständigen Bosnier, dessen Familie weiterhin in Florenz lebt. Auch das könnte unter Umständen zum Faktor werden, wenn es im Sommer darum geht, ob Dzeko noch ein Jahr auf Schalke dranhängt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
