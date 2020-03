Medien: Haaland nennt sein Wechselziel

Erling Haaland schmiedet angeblich schon Pläne für die Zukunft. Die spanische Zeitung ‚ABC‘ berichtet, dass der Dortmund-Stürmer früher oder später zu Real Madrid wechseln will. Voraussetzung sei aber die realistische Chance auf einen Stammplatz.

Dem Bericht zufolge hat Haaland dem BVB schon mitgeteilt, dass die spanische Hauptstadt sein Ziel ist. Die guten Beziehungen der Borussia zu Real sollen dem 19-jährigen Norweger dabei in die Karten spielen. Und dass die Königlichen Haaland auf dem Zettel haben, ist längst verbrieft.

Ausstiegsklausel

Vorerst muss man sich beim BVB aber keine allzu große Sorgen machen. Berater Mino Raiola sagte erst kürzlich: „Er wird so lange in Dortmund bleiben, wie es gut für ihn ist. Ich denke nicht, dass er Dortmund im Sommer verlassen wird.“

Dem Vernehmen nach kann der Stürmer zukünftig, aber noch nicht in diesem Jahr per Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro weiterziehen.

Vater Alf-Inge Haaland hält die spanische La Liga jedenfalls für eine gute Option, sagte zuletzt: „Es stimmt, dass die spanische Liga für meinen Sohn eine sehr gute Liga ist, mit großartigen Mannschaften. Man weiß nie, ob er in Spanien spielen wird. Was geschehen muss, wird geschehen.“