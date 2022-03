PSG verbessert Vertragsangebot für Simons

Paris St. Germain liegt einiges an der Ausdehnung des Vertrags von Xavi Simons. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der französische Hauptstadtklub dem 18-Jährigen ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt. Demzufolge sind sich beide Parteien mit Blick auf eine Vertragsverlängerung nun nähergekommen. Das aktuelle Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus.

Der niederländische Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2019 aus der Jugend des FC Barcelona in die U19 von PSG. In der aktuellen Saison kommt Simons nun auch vereinzelt im Profibereich zum Zug, stand immerhin in vier Ligue 1-Spielen auf dem Platz.